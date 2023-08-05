"Витаем вас, сябры". В Минске прошла церемония открытия II Игр стран СНГ

Участникам соревнований прислал прислал свое приветствие президент России Владимир Путин

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия II Игр стран СНГ прошла в субботу на "Минск-Арене". В церемонии открытия приняли участие более 1 200 артистов, волонтеров, певцов и спортсменов.

Церемония открытия стартовала с традиционного обратного отсчета, после которого ее участники продемонстрировали массовый танец-пролог под песню "Время сильных и смелых".

Флаги Белоруссии и СНГ на арену под звуки марша внес почетный караул, поднять флаг Белоруссии выпала честь олимпийскому чемпиону по прыжкам на батуте Ивану Литвиновичу, двукратной олимпийской чемпионке по академической гребле Екатерине Карстен и олимпийскому чемпиону по гребле на байдарках и каноэ Александру Масейкову. Флаг СНГ подняли олимпийские чемпионки по легкой атлетике Янина Провалинская-Корольчик и Юлия Нестеренко, а также олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский.

Старт играм дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своей речи он отметил, что республика достойно проведет этот спортивный форум и что у него большое будущее. "И это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы, озлобленные и бессильные. Убежден, они нас тоже сегодня видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы", - сказал Лукашенко.

"Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни, - подчеркнул Лукашенко под аплодисменты зала. - Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяет подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы".

Президент России Владимир Путин прислал свое приветствие участникам игр, в котором особенно отметил, что предстоящие соревнования убедительно продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов. "Нынешние игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков и в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками", - сказал Путин.

В олимпийских традициях

После официальной части стартовала часть представления под названием "Сильный характер - яркая игра", что является слоганом соревнований. После одноименной песни на арене начался традиционный парад спортсменов. Выход каждой страны сопровождался национальным танцем, подготовленным белорусскими артистами, - в общей сложности 22 номерами. Знаменосцем российской команды, которая вышла на арену под "Калинку", стал каратист Эрнест Шарафутдинов. Флаг Белоруссии вынесла каратистка Ирина Шарыхина. Жарких оваций были удостоены команды стран Содружества, еще более теплых - спортсмены дальнего зарубежья, представляющие Ливан, Малайзию, Бахрейн, Оман, Вьетнам, Египет, Пакистан, Иран, Кубу, Кувейт и Венесуэлу.

После парада зрителям были представлены города, принимающие соревнования. Брест - западные ворота Белоруссии - примет состязания по гандболу и плаванию, северная столица Белоруссии Витебск - соревнования по тайскому боксу, центр пересечения всех железных дорог страны Орша ждет соревнования по боксу. В одном из самых древних городов страны - Гродно - выступят хоккеисты на траве и тяжелоатлеты. Второй по величине город Белоруссии Гомель принимает дзюдоистов, а столица белорусских металлургов Жлобин - самбистов. В мировом центре добычи калийной соли Солигорске пройдут соревнования борцов, а в "городе молодости и солнца" Молодечно - соревнования по пляжному волейболу. На днепровских берегах Могилева будут соревноваться стрелки и каратисты, а в столице игр пройдут турниры легкоатлетов, волейболистов, соревнования по художественной гимнастике, пулевой стрельбе, пляжному футболу, баскетболу 3х3 и мини-футболу.

Клятве спортсменов, тренеров и судей предшествовала песня в исполнении нескольких белорусских певцов, основной темой стало приветствие гостям и участникам игр - "Мы вiтаем вас, сябры" ("Мы приветствуем вас, друзья") и постановка, посвященная четырем стихиям - огню, земле, ветру и воде.

Огонь игр - символическую сферу - зажгли юная гимнастка Александры Зубович в сопровождении призера чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Анастасии Салос и главного тренера национальной команды Белоруссии по самбо и многократного чемпиона Европы и мира по спортивному самбо Юрия Рыбака.

Церемония закрытия соревнований пройдет в Минске 13 августа.