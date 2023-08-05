Абаскаль считает, что у футболиста Медины спартаковское понимание игры

Полузащитник забил гол в дебютном матче за красно-белых

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Парагвайский полузащитник Хесус Медина обладает спартаковским пониманием футбола, его стиль близок команде. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.

5 августа "Спартак" со счетом 4:1 в гостях обыграл казанский "Рубин" в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги. Медина впервые вышел на поле в составе красно-белых и забил гол. До этого он выступал за столичный ЦСКА.

"Если ты профессионал - это твоя работа. Мы с первого дня объяснили, где мы и кто мы. Наш стиль, может ошибаюсь, близок Медине, у него понимание игры спартаковское, он может покрывать много участков поля. Конечно, никто не ожидал что на 40-й секунде [после выхода на поле] он забьет", - сказал Абаскаль, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Первые 5 минут были несконцентрированы. На мой взгляд, фола перед голом в наши ворота не было. Первый раз в Казани, и я рад видеть столько наших болельщиков", - добавил специалист.

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов считает, что его команда в начале должна была забивать два мяча. "Планировали начать активно и должны были забить два мяча, но в первой же атаке "Спартака" пропустили. Реакция команды на гол была отличной, мы сравняли и начало второго тайма было за нами, но реакция на второй пропущенный мяч меня удивила. Мы получили простейший гол и психологически надломились", - отметил специалист.

"Спартак" набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 2 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Спартак" 11 августа на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Рубин" днем позднее в гостях встретится с "Ростовом".