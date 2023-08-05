Футболист Медина уверен, что "Спартак" заслужил победу в матче РПЛ против "Рубина"

Парагвайский полузащитник забил свой первый гол за красно-белых, встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу московской команды

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" контролировали игру в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" и заслужили победу. Такое мнение журналистам высказал парагвайский полузащитник "Спартака" Хесус Медина.

В субботу "Спартак" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Рубин". Медина провел первый матч в составе "Спартака" и забил свой первый гол за красно-белых.

"Спасибо за поздравления, чувствую себя замечательно, счастлив. Я думаю, мы нашли свою игру и контролировали ее до конца. Заслужили победу", - сказал Медина.

Капитан "Спартака" Георгий Джикия отметил поддержку болельщиков красно-белых на матче. "Сложная была игра, поэтому самое главное, что победили. Соглашусь с тем, что играли как дома, на матче было больше 17 тыс. человек, поэтому было приятно, когда слышали болельщиков "Спартака", - добавил Джикия.

"Спартак" набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с двумя очками располагается на десятой строчке. В следующем туре "Спартак" 11 августа на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Рубин" днем позднее в гостях встретится с "Ростовом".