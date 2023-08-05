Федун считает, что об амбициях "Спартака" можно будет судить после матча с "Зенитом"

Встреча команд пройдет 20 августа

ТАСС, 5 августа. Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что о борьбе команды за чемпионство можно будет говорить только после матча с петербургским "Зенитом". Такое мнение он высказал "Спорт-Экспрессу".

В субботу "Спартак" со счетом 4:1 на выезде обыграл казанский "Рубин" и одержал третью победу подряд в РПЛ со старта сезона. В матче первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Спартак" на выезде обыграл "Краснодар" (2:1).

"Для того, чтобы сказать, может ли этот сезон быть чемпионским, дождемся 20 августа, когда будем играть с "Зенитом", - сказал Федун. - После этой игры будет понятно, насколько высоки амбиции. Пока тех соперников, с которыми играли, надо было побеждать. Только "Краснодар" стоит особняком, но это был кубковый матч".

"Спартак" набрал девять очков и занимает первое место в таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 11 августа на выезде сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга. В пятом туре "Спартак" 20 августа примет "Зенит".