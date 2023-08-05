ЦСКА разгромил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:1

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный "Локомотив" со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Федор Чалов (29-я минута, с пенальти), Милан Гайич (31), Максим Мухин (55, 64). У "Локомотива" отличился Егор Погостнов (61). В матче принял участие бразильский защитник армейцев Виллиан Роша, который получил травму в матче первого тура против екатеринбургского "Урала" (1:2) и пропустил две игры.

30 июля ЦСКА на выезде победил "Ахмат" со счетом 3:2, на седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за фол Гайича, удар отбил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Позднее Безбородов воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR), после чего показал красную карточку Гайичу. 31 июля департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал ошибочным решение Безбородова, 2 августа контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку Гайича.

В другом матче игрового дня "Урал" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Оренбург".

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала шесть очков. "Локомотив" идет восьмым с четырьмя очками. В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет с "Сочи" 13 августа, "Локомотив" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".