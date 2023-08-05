Канадский хоккеист Найт расторг контракт с "Авангардом"

Как заявил генменеджер омского клуба, нападающий заранее предупредил о намерении расторгнуть соглашение в одностороннем порядке

ТАСС, 5 августа. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года канадский нападающий Корбэн Найт расторг контракт с омским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщил генеральный менеджер "Авангарда" Антон Курьянов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Найт выступал за "Авангард" с 2020 года.

"Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за "Авангард", тем более хоккеист не раз подчеркивал, что его решение окончательное. Позиция Клуба однозначная - строгое соблюдение регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился", - сказал Курьянов.

"Спортивные права в КХЛ при этом остаются закрепленными за нашим клубом. В данный момент мы завершаем все предусмотренные регламентом процедуры. Поиски центрфорварда нами уже ведутся, мы начали их, как только поняли все риски относительно Найта. В ближайшее время должны закрыть этот вопрос, шорт-лист кандидатур составлен", - добавил генеральный менеджер "Авангарда".

Найту 32 года. До перехода в "Авангард" в КХЛ Найт выступал за астанинский "Барыс". Нападающий был выбран под общим 135-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2009 года клубом "Флорида". В НХЛ провел 52 матча, выступая за "Флориду", "Калгари" и "Филадельфию". По итогам прошлого регулярного чемпионата Найт набрал 34 (15 заброшенных шайб +19 результативных передач) очка в 58 играх за "Авангард".