В Карелии прошли соревнования по лыжероллерам с участием спортсменов сборной России

"Кубок Карелии" проходил в течение двух дней

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 августа. /ТАСС/. Региональные соревнования по лыжероллерам "Кубок Карелии" прошли на спорткомплексе "Курган" в Петрозаводске, где наравне с местными спортсменами участвовали члены сборной России. Состязания приурочили к 100-летию Минспорта России и провели в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", сообщили на странице карельского Центра спортивной подготовки в соцсети "ВКонтакте".

"В региональных соревнованиях участвовали спортсмены сборной России по лыжным гонкам группы Егора Сорина, чемпион России по лыжероллерам Андрей Краснов, призер чемпионата России по лыжероллерам Никита Егоров, олимпийская чемпионка В, а также представители Мурманской, Свердловской, Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Республики Беларусь и сильнейшие лыжники Карелии", - говорится в сообщении.

"Кубок Карелии" проходил два дня. 4 августа масс-старт на 30 км классическим стилем состоялся у древнего вулкана Гирвас в Кондопожском районе. Среди мужчин первое место занял Сергей Ардашев, серебро у Сергея Волкова, замкнул тройку победителей Савелий Коростелев. Среди женщин победила олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Юлия Ступак, Елизавета Пантрина и Анастасия Фалеева заняли второе и третье места соответственно.

В индивидуальных гонках, которые 5 августа проходили в Петрозаводске, первое место среди мужчин занял Сергей Ардашев, на вторую ступень пьедестала поднялся Савелий Коростелев, а замкнул тройку лидеров Сергей Волков. Среди женщин лучшей стала Елизавета Пантрина, Юлия Ступак заняла второе место, а Анастасия Фалеева - третье.