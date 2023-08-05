Футболист ЦСКА Мухин считает, что борьба за чемпионство в РПЛ будет более конкурентной

Последние пять розыгрышей чемпионата страны выиграл петербургский "Зенит"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Борьба за чемпионство в сезоне-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет более конкурентной, чем в предыдущие годы. Такое мнение журналистам высказал полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин.

В субботу ЦСКА со счетом 4:1 разгромил "Локомотив" в матче третьего тура чемпионата. Мухин забил два мяча.

"Не праздновал голы, потому что играл против бывшей команды. Ничего особо не менял, может, перед игрой съел два банана, а не один. Начало матча было тяжелым, у нас не было какого-то акцента на оборону. Думаю, в этом году борьба за чемпионство будет более конкурентной, все команды стали сильнее", - сказал Мухин.

Чемпионом пяти последних сезонов РПЛ становился петербургский "Зенит". ЦСКА после трех туров набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче армейцы 13 августа примут "Сочи".