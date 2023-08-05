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Футбол в России

Футболист ЦСКА Кучаев не осуждает Фернандеса за переход в "Зенит"

Полузащитник отметил, что не знает всех деталей сделки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев не осуждает бывшего одноклубника Марио Фернандеса за переход в петербургский "Зенит", так как не знает всех деталей. Об это он рассказал журналистам.

17 июля "Зенит" объявил о переходе Фернандеса. Контракт с игроком рассчитан на сезон с опцией продления еще на один. Футболист отметил, что армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить за него бразильский "Интернасьонал".

"Не берусь судить людей, не зная всей ситуации. Это их выбор, последствия будут переживать они, поэтому у меня нет претензий к Марио, - сказал Кучаев. - Время все расставит на свои места. Сам я громких обещаний не буду давать, я не знаю, какие будут вводные, как сложится жизнь". 

Теги:
Российский футбол
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