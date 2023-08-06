Матч "Зенит" - "Динамо" и еще две игры завершат третий тур РПЛ

Также состоятся встречи "Балтика" - "Факел" и "Сочи" - "Ахмат"

ТАСС, 6 августа. Программа третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры "Балтика" - "Факел", "Зенит" - "Динамо" и "Сочи" - "Ахмат".

В центральном матче дня петербургский "Зенит" примет московское "Динамо", встреча пройдет на "Газпром-Арене" и начнется в 19:00 мск. В прошлом сезоне "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России, "Динамо" заняло девятое место в турнирной таблице. Перед новым сезоном московский клуб возглавил чешский тренер Марцел Личка, который до этого работал в "Оренбурге". Бело-голубые подходят к игре не в лучшем настроении - в трех матчах с начала сезона команда ни разу не смогла победить, проиграв "Краснодару" (1:3) и сыграв вничью с самарскими "Крыльями Советов" (3:3) в РПЛ, и уступив "Пари Нижний Новгород" в Фонбет - Кубке России (1:1, 3:4 - по пенальти).

У "Зенита" старт получился лучше - две победы и одна ничья. Петербургская команда обыграла "Пари НН" (2:0) и сыграла вничью с "Ростовом" (1:1), а также победила грозненский "Ахмат" (2:0) в Кубке России. В последний раз "Динамо" побеждало "Зенит" в Санкт-Петербурге в матче чемпионата России 11 мая 2014 года, тогда игра была остановлена при счете 4:2 в пользу бело-голубых из-за выбежавших болельщиков. "Зениту" было засчитано техническое поражение (0:3). Последняя же победа "Динамо" над "Зенитом" в РПЛ датирована 26 августа 2020 года, тогда встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, что на установке будет учитываться последнее поражение от "Динамо" в Кубке России (15 марта бело-голубые обыграли петербургский клуб в гостях в серии пенальти). "Не так давно последняя игра была с ними, у нас будет анализ игры "Динамо", так что, безусловно, вспомним об этом, - сказал Мостовой, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - У них сейчас сильная команда, интересный тренер, работа которого в "Оренбурге" мне импонировала. Правда, пока трудный период - все новое. Будем играть на победу. После "Ростова" есть неделя, чтобы наработать то, что пока не получается. После не самых удачных матчей мы обычно просыпаемся и в следующий раз играем намного лучше. Надо исправлять ошибки. С мотивацией точно все будет хорошо".

В матче с "Динамо" на скамейке будет отсутствовать главный тренер "Зенита" Сергей Семак. После матча второго тура РПЛ против "Ростова" российский специалист вышел на поле и спорил с арбитром Евгением Кукуляком в конфронтационной манере. 2 августа контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Семака на одну игру, не став применять дополнительное наказание. "Динамо" в этой игре не поможет сербский защитник Милан Майсторович, который продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, у "Зенита" под вопросом участие защитника Дмитрия Чистякова, который был заменен из-за повреждения спины в игре с "Ростовом".

В Калининграде пройдет первый матч с картой болельщика

В другом матче дня "Балтика" дома сыграет с воронежским "Факелом", встреча начнется в 17:30 мск. По итогам прошлого сезона "Балтика" заняла второе место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги, благодаря чему вышла напрямую в РПЛ. "Балтика" проведет первый домашний матч в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом калининградской команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

1 августа президент РПЛ Александр Алаев рассказал ТАСС, что лига делает все, чтобы первый матч с картой болельщика в Калининграде прошел без проблем. "С коллегами из клуба и администрации области работаем, - сказал он. - Очень хочется, чтобы никаких технических проблем не возникло. Я уверен, что все будет хорошо".

Также в воскресенье "Сочи" на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом". Встреча начнется в 20:00 мск. Грозненская команда в двух турах не смогла набрать очков, проиграв ЦСКА (2:3) и "Крыльям Советов" (1:2). "Сочи" выиграл у "Балтики" (2:0), а также уступил "Краснодару" (0:2).

Программа третьего тура стартовала в пятницу, в этот день "Краснодар" дома победил "Пари НН" со счетом 1:0. 5 августа "Ростов" на выезде уступил "Крыльям Советов" (1:5), "Спартак" в гостях победил "Рубин" (4:1), "Оренбург" дома уступил "Уралу" (0:2), ЦСКА на своем поле разгромил "Локомотив" (4:1).