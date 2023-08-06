В "Локомотиве" заявили, что получили от "Вердера" предложение по трансферу Тикнизяна

Германский клуб предложил за игрока меньше €4 млн

ТАСС, 6 августа. Московский "Локомотив" получил второе предложение от германского "Вердера" по трансферу футболиста Наира Тикнизяна. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил спортивный директор столичного клуба Дмитрий Ульянов.

"Получили второе предложение от "Вердера". Оно меньше €4 млн", - сказал Ульянов.

Тикнизяну 24 года. Он является воспитанником московского ЦСКА, из которого перешел в "Локомотив" в 2021 году. В текущем сезоне защитник забил три гола в трех матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и один мяч в игре Фонбет-Кубка России.

В марте 2023 года Тикнизян получил паспорт Армении. За сборную страны он провел 4 матча и забил 1 мяч.