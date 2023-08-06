ЦСКА разгромил "Локомотив", "Спартак" возглавил таблицу. Итоги дня третьего тура РПЛ

Три из четырех матча субботы закончились крупными победами

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов", московские "Спартак" и ЦСКА одержали крупные победы в матчах третьего тура Мир - Российской премьер-лиги.

ЦСКА на своем поле разгромил столичный "Локомотив" со счетом 4:1. Встреча носила примерно равный характер до середины первого тайма, однако потом армейцы быстро забили два гола. Федор Чалов на 29-й минуте реализовал пенальти, а через две минуты отдал голевую передачу на Милана Гайича. На 55-й минуте Максим Мухин увеличил преимущество армейцев. На 61-й минуте "Локомотив" усилиями Егора Погостнова сумел отыграть один мяч, однако в одной из следующих атак Мухин головой забил второй гол бывшей команде.

Мухин не праздновал голы в ворота железнодорожников. "Потому что играл против бывшей команды, - рассказал футболист журналистам. - Ничего особо не менял, может, перед игрой съел два банана, а не один. Начало матча было тяжелым, у нас не было какого-то акцента на оборону". До этого матча на счету Мухина был один забитый мяч в 55 играх в РПЛ. "Мы поздравили Мухина в раздевалке, все были удивлены, никто не ожидал, - рассказал журналистам полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. - Он работает над собой, находится в хорошей форме".

В "Локомотиве" болезненно восприняли поражение от одного из самых принципиальных соперников. Капитан железнодорожников Дмитрий Баринов отметил, что проигрывать с таким счетом было больно, но иногда необходимо. "Иногда нужно получить по шапке. Не думаю, что это был наш худший матч, - сказал он. - После игры я посоветовал молодым не вешать нос, быстрее приходить в себя, так как через три дня у нас будет другая игра".

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов на послематчевой пресс-конференции заверил, что в команде сделают выводы и проведут работу над ошибками. "Необходимо сейчас проанализировать допущенные ошибки, из каких зон кто индивидуально ошибался, мы это сделаем и подправим свою игру", - отметил специалист.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала шесть очков. "Локомотив" идет восьмым с четырьмя очками. В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет с "Сочи" 13 августа, "Локомотив" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

"Спартак" стал лидером РПЛ

В другом матче дня московский "Спартак" на выезде победил казанский "Рубин" со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Тео Бонгонда (19), Хесус Медина (59), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). У хозяев на 39-й минуте отличился Угочукву Иву. Медина провел первый матч в составе "Спартака". Он вышел на замену на 58-й минуте. "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля, футболист перешел из московского ЦСКА.

Единственный мяч "Спартак" пропустил после штрафного, который был назначен за подкат защитника красно-белых Руслана Литвинова. Этот момент привлек внимание аудитории, так как показалось, что фола в том эпизоде не было. "Первые 5 минут были несконцентрированы, - сказал журналистам главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. - На мой взгляд, фола перед голом в наши ворота не было. Первый раз в Казани, и я рад видеть здесь столько наших болельщиков". Медина забил первый мяч за красно-белых первым же касанием в первой игре. "Наш стиль, может ошибаюсь, близок Медине, у него понимание игры спартаковское, он может покрывать много участков поля. Конечно, никто не ожидал что на 40-й секунде [после выхода на поле] он забьет", - сказал Абаскаль.

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов считает, что его команда в начале матча должна была забивать два мяча. "Планировали начать активно и должны были забить два мяча, но в первой же атаке "Спартака" пропустили, - сказал Рахимов журналистам. - Реакция команды на гол была отличной, мы сравняли и начало второго тайма было за нами, но реакция на второй пропущенный мяч меня удивила. Мы получили простейший гол и психологически надломились".

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев отметил, что в игре команды было много положительных моментов. "Очень рад победам, рад тому, как ребят сыграли, - сказал Малышев журналистам. - Мне кажется, что много [положительных моментов] можно выделить - гол [Хесуса] Медины, две голевые передачи [Александра] Соболева". При этом генеральный директор "Спартака" отметил, что после трех туров рано комментировать таблицу, так как впереди еще очень много матчей. Также Малышев рассказал, что не понял, за что был назначен штрафной удар в ворота "Спартака", после которого "Рубин" забил гол.

Медина прокомментировал дебют в составе "Спартака". "Спасибо за поздравления, чувствую себя замечательно, счастлив, - сказал он журналистам. - Я думаю, мы нашли свою игру и контролировали ее до конца. Заслужили победу". Капитан "Спартака" Георгий Джикия отметил поддержку болельщиков красно-белых. "Сложная была игра, поэтому самое главное, что победили. Соглашусь с тем, что играли как дома, на матче было больше 17 тыс. человек, поэтому было приятно, когда слышали болельщиков "Спартака", - сказал он журналистам. При это Джикия отметил, что не стоит заострять внимания на моменте с Литвиновым, учитывая результат.

Бывший футболист "Спартака" Мацей Рыбус, который выступает за "Рубин", отметил, что команда не так хотела сыграть в этом матче. "У нашей команды были моменты, однако три мяча пропускать мы не должны, - сказал он журналистам. - Нет, для меня это не принципиальный матч, наша команда в хороших отношениях со всеми игроками "Спартака".

"Спартак" впервые с сезона-2013/14 начал чемпионат с трех побед подряд. Тогда командой руководил нынешний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин. "Спартак" набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 2 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Спартак" 11 августа на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Рубин" днем позднее в гостях встретится с "Ростовом".

"Крылья Советов" и "Урал" одержали уверенные победы

В другом матче дня самарские "Крылья Советов" принимали "Ростов". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Владимир Хубулов (4), Никита Салтыков (10, 35), Егор Карпицкий и Роман Ежов (90+6, с пенальти). У "Ростова" отличился Николай Комличенко (22).

Карпин после игры взял вину за разгромное поражение на себя. "Все пошло не так с самого начала, с того момента, как мы вышли. Моя вина, прежде всего, естественно. Три раза в первом тайме дошли до нашей штрафной, три гола пропустили", - отметил специалист.

"Крылья Советов" одержали вторую победу в сезоне при одной ничьей, самарская команда идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с семью очками. "Ростов" по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью, подопечные Карпина идут на восьмой позиции с четырьмя очками. В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с московским "Локомотивом", "Ростов" примет казанский "Рубин". Обе встречи пройдут 12 августа.

В Оренбурге одноименная команда принимала екатеринбургский "Урал". Под руководством нового тренера чеха Иржи Ярошика оренбуржцы только один раз набрали очки в трех матчах - в предыдущем туре РПЛ они сыграли вничью с "Рубином". В матче против "Урала" "Оренбургу" вновь не удалось набрать очков. Оставшись вдесятером после удаления аргентинского нападающего Брайна Мансильи, хозяева пропустил голы от Андрея Егорычева (21) и Алексея Каштанова (37, с пенальти).

"Урал" поднялся на четвертое место, екатеринбуржцы набрали семь очков в трех встречах. "Оренбург" находится на 12-й строчке по итогам трех игр. В следующем туре "Урал" 11 августа сыграет дома со "Спартаком", "Оренбург" на следующий день примет "Краснодар".

В воскресенье "Балтика" примет воронежский "Факел", действующий чемпион петербургский "Зенит" дома встретится с московским "Динамо", "Сочи" дома сыграет с "Ахматом".