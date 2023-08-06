Самсонова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Вашингтоне

В полуфинале россиянка проиграла американке Коко Гауфф

ТАСС, 6 августа. Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Коко Гауфф в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Гауфф, посеянной на турнире под 3-м номером. Самсонова имела 8-й номер посева. В финале Гауфф сыграет с 4-й сеяной Марией Саккари из Греции.

Самсоновой 24 года, она располагается на 18-й строчке рейтинга WTA и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее четвертого круга. Самсонова является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года.

Гауфф 19 лет, она располагается на седьмой строчке рейтинга WTA, на счету теннисистки три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2022 года.

Ранее россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд выиграли турнир в Вашингтоне в парном разряде. В финале они обыграли румынку Монику Никулеску и представительницу Чили Алексу Гуарачи со счетом 6:4, 6:4.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Общий призовой фонд соревнования составляет порядка $780 тыс. Действующей победительницей турнира является Самсонова. Ранее из россиянок соревнования выигрывали Светлана Кузнецова (2014, 2018) и Екатерина Макарова (2017).