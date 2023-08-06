Футболист "Балтики" Жиров надеется увидеть полные трибуны на первом домашнем матче сезона

6 августа калининградцы сыграют с "Факелом"

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Защитник калининградской "Балтики" Александр Жиров с нетерпением ждет матча третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела" и надеется увидеть полностью заполненный стадион. Об этом он рассказал ТАСС.

6 августа "Балтика" дома сыграет с "Факелом". Калининградская команда проведет первый домашний матч в сезоне и за 25 лет в РПЛ.

"Я с нетерпением жду игры с "Факелом". Наконец-то мы сыграем дома, а то до этого мы два тура провели в гостях. Надеюсь увидеть полный стадион. Что касается соперника, то, как я и говорил, слабых команд в РПЛ нет, нас ждет непростой матч", - сказал Жиров.

Матч между "Балтикой" и "Факелом" начнется в 17:30 мск. Калининградцы после двух матчей не набрали очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.