Ольховский: выступление в Вашингтоне придаст уверенности теннисистке Самсоновой

На турнире в Вашингтоне Самсонова дошла до полуфинала,

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова достойно выступила на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне и должна получить уверенность перед главными соревнованиями американской серии. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

На турнире в Вашингтоне Самсонова дошла до полуфинала, где уступила американке Коко Гауфф.

"Я считаю, что выход в полуфинал - это уже достойный результат. Ей хорошо подходят условия североамериканских кортов, она показывает на них хорошие результаты. Выступление в Вашингтоне придаст ей уверенности перед главными турнирами американской серии", - сказал Ольховский.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Также в августе пройдут соревнования категории WTA 1000 в Монреале (7-13 августа) и Цинциннати (14-20 августа). Главным турниром американской серии станет Открытый чемпионат США (28 августа - 14 сентября).