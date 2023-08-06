Словацкий хоккеист Криштоф признался, что перешел в "Сочи" по семейным причинам

Нападающий провел прошлый сезон в "Адмирале"

СОЧИ, 6 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Семейные обстоятельства стали причиной перехода словацкого нападающего Михала Криштофа из "Адмирала" в хоккейный клуб "Сочи". Об этом игрок рассказал ТАСС.

Бронзовый призер Олимпийских игр Криштоф перешел в "Сочи" в начале мая, подписав двухлетний контракт. В составе "Адмирала" он стал третьим бомбардиром в команде, в 46 матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги набрав по системе "гол+пас" 30 очков (7+23). В 12 матчах плей-офф он забросил шайбу и отдал три голевые передачи.

"Моей главной причиной переезда в Сочи была семья. У меня во Владивостоке родилась дочь, и мы хотели быть ближе к дому, - сказал 29-летний Криштоф. - Есть вещи, которыми нужно заниматься в Словакии и во время сезона, и поэтому необходимо туда ездить. В "Сочи" давно меня хотели видеть. Это возможность быть в таком хорошем городе плюс поближе к дому. Но я не могу ничего плохого сказать про "Адмирал", где я провел отличный сезон".

"Прошлый сезон, мой первый в КХЛ, выдался отличным. Мы сделали максимум из того, что могли. Смогли пройти первый раунд [плей-офф], нам не хватило усилий для того, чтобы обыграть "Ак Барс", но это был великолепный опыт, отличный год. У нас были отличные команда и ребята", - рассказал словак про "Адмирал".

С 2018 по 2021 год Криштоф играл за финский "Кярпят", в составе которого стал в 2019 году вице-чемпионом страны. "В КХЛ больше европейский стиль хоккея, там ты больше контролируешь шайбу. В Финляндии же больше североамериканский стиль. В КХЛ больше игры, не так много работы", - подчеркнул он.