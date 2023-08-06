В ЦСКА рассказали, что клубу предложили бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" Лингарда

30-летний Лингард является свободным агентом

ТАСС, 6 августа. Английский полузащитник Джесси Лингард был предложен московскому клубу Мир - Российской премьер-лиги ЦСКА. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

В настоящее время Лингард является свободным агентом. Прошлый сезон он провел в составе "Ноттингем Форест", за который сыграл в 17 матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.

"Определенная возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда, когда игрок, во-первых, на рынке, во-вторых, трансферное окно открыто, и, в-третьих, клуб ищет усиление. Футболист Лингард на рынке, это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные страны, в разные клубы - и он был предложен. Такая кандидатура обсуждается, но формулировка "кандидатура обсуждается" применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны, есть посредники. Игроков и возможностей очень много, это нормальная ситуация: нет такого, что у ЦСКА есть конкретно один Давила (чилийский нападающий мексиканского "Леона" Виктор Давила - прим. ТАСС) или один Лингард, и клуб занимается только ими", - сказал Брейдо.

Лингарду 30 лет, он является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Он принадлежал клубу до июля 2022 года, когда перешел в "Ноттингем Форест", в разное время Лингард на правах аренды представлял "Лестер", "Бирмингем", "Брайтон", "Дерби Каунти" и "Вест Хэм". За "Манчестер Юнайтед" англичанин провел 232 матча, в которых забил 35 мячей и отдал 21 результативную передачу. С командой Лингард по разу становился победителем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и Лиги Европы. На счету игрока 32 матча и 6 голов за сборную Англии.