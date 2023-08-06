Третьи Игры стран СНГ пройдут в азербайджанском городе Гянджа

Соревнования запланированы на 2025 год

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Второй по величине азербайджанский город - Гянджа - примет третьи Игры стран СНГ. Об этом журналистам рассказала заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева.

III Игры стран СНГ запланированы на 2025 год. Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев рассказал, что власти страны рассчитывают обеспечить достойный уровень организации соревнований.

"Третьи Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа - это второй по величине город в Азербайджане после Баку, там сейчас строится новый современный комплекс. Нам понравилась идея, что соревнования можно проводить в регионах. Формат будет обсуждаться в совете. Любая страна ставит акцент на более развитые виды спорта, думаю, мы будем делать акцент на основные олимпийские виды спорта и традиционные неолимпийские для всех стран", - сказала Василева.

В субботу в Минске состоялась церемония открытия II Игр стран СНГ. "Мы увидели грандиозное открытие. Изначально идея была, что эти Игры будут в большей степени для молодежи, но сейчас мы видим изменения в формате. Думаю, мы продолжим в том же духе. Низкий поклон организаторам - с первого дня, с первого шага в аэропорту ты видишь, с какой душой все белорусы хотят показать свое гостеприимство. Мы знали, какой это гостеприимный народ, а сейчас убедились в этом еще больше", - добавила она.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов.