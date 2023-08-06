Замминистра спорта РФ считает, что Игры СНГ являются главным турниром для многих атлетов

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Вторые Игры стран СНГ являются для многих спортсменов главным соревнованием в сезоне. Такое мнение журналистам высказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов, в том числе 408 российских атлетов.

"Для многих, например, для представителей легкой атлетики России, которые семь лет не выступали на мировой арене, это международное событие - одно из самых первых. В некоторых дисциплинах уже поколение сменилось, и сейчас они приехали на международные соревнования и очень волнуются. Для России это сейчас один из главных стартов в спортивном сезоне. Спортсмены не всех видов спорта принимают участие в международном календаре, атлеты из семи видов принимают участие в этапах Кубка мира и чемпионатах мира, остальные не имеют такой возможности, ждут решения международных федераций. Для многих это главный старт, сюда приехали сильные спортсмены, здесь можно отличиться, это будет проверкой сил для них", - сказал Морозов.

В субботу в Минске прошла церемония открытия соревнований. "Сборная России в первый день захватила лидерство в общекомандном зачете, у нас первое золото - девочка в тяжелой атлетике стала первой (Регина Шайдуллина - прим. ТАСС), мы очень рады. Мы привезли представительную команду - 408 спортсменов, 8 из них - заслуженные мастера спорта, 28 - мастера спорта международного класса. Ждем от команды хорошего выступления. Накануне мы видели великолепную церемонию открытия, все зарядились, смотрели трансляцию в десяти других городах. Думаю, все с хорошим настроением продолжат выступления", - добавил он.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.