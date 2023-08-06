Футболист "Спартака" Игнатов назвал мечтой детства возможность сыграть за сборную России

В марте 2023 года футболист впервые попал в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, но не был в окончательном списке

КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Игнатов не загадывает по поводу дебютной игры за сборную России, но для него эта возможность является мечтой с детства. Об этом Игнатов рассказал ТАСС.

5 августа "Спартак" на выезде победил казанский "Рубин" со счетом 4:1 в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игнатов забил мяч на 67-й минуте, для него это голевое действие стало третьим в трех матчах чемпионата, ранее он отдал два результативных паса. В прошлом сезоне РПЛ Игнатов в 21 матче за "Спартак" совершил четыре голевых действия (два мяча и две результативные передачи).

"С чем связана такая результативность на старте сезона? Не знаю, в целом вся линия атаки результативно действует, - сказал Игнатов. - Думаю, что это хорошая работа на сборах всех - тренерского штаба, игроков, персонала, докторов - все это в совокупности дает такие плоды. Я после прошлого матча говорил, что конкуренция - это всегда хорошо, это дает много всего, она только полезна для команды".

"Посмотрим, получится ли попасть в сборную России в сентябре. Я лично от себя скажу, что, конечно, всегда приятно представлять сборную, думаю, что это мечта каждого с детства. Если будем двигаться в таком же направлении, набирать в каждом матче три очка, то все шансы есть у каждого из российских ребят", - добавил полузащитник "Спартака".

Игнатову 23 года. В марте 2023 года футболист впервые попал в расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, но не был в окончательном списке.

"Спартак" на старте одержал четыре победы во всех турнирах, три - в РПЛ, одну - в Фонбет - Кубке России. Игнатов также отметил, что в команде не разделяют важность турниров из-за хорошего старта. "Мы не разделяем чемпионат от кубка, двигаемся от игры к игре, - отметил он. - Каждый матч важен. В кубке и чемпионате ставим максимальные задачи".