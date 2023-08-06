6 августа, 07:09
Летние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже отменили из-за загрязнения Сены

EPA-EFE/ TERESA SUAREZ
Река Сена
© EPA-EFE/ TERESA SUAREZ

После выпадения осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов

ТАСС, 6 августа. Международная федерация плавания (World Aquatics) отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за чрезмерного уровня загрязнения в реке Сена. Об этом сообщила пресс-служба организации.

5 августа Федерация плавания Франции отменила тренировки и объявила о переносе соревнований по той же причине.

"После выпадения осадков в Париже качество воды в Сене остается ниже допустимых стандартов. После консультаций с органами здравоохранения и партнерами мероприятия, запланированный на эти выходные этап Кубка мира по плаванию на открытой воде было решено отменить", - говорится в заявлении пресс-службы.

"World Aquatics понимает, что в преддверии Олимпийских игр в следующем году будут реализованы дополнительные инфраструктурные проекты для значительного улучшения качества воды в Сене. В то же время мы взволнованы перспективой проведения олимпийских соревнований в центре города следующим летом. События, произошедшие на этих выходных, показывают, что необходима дальнейшая работа с организаторами Олимпийских игр и местными властями с целью разработать надежный план на случай непредвиденных обстоятельств в следующем году", - отмечается в сообщении.

Эти соревнования назывались фактически репетицией перед состязаниями в рамках Олимпийских игр 2024 года. Мэрия Парижа на прошлой неделе заверила, что принимаются усиленные меры по очистке воды в реке и пообещала сделать Сену вновь пригодной для массового купания уже в 2025 году. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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