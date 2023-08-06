Бывший футболист Сычев оценил вариант выступления в олимпийских соревнованиях по серфингу

По словам спортсмена, он планирует помогать развивать серфинг в России, а не участвовать в соревнованиях

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев пока не планирует выступать на олимпийских соревнованиях по серфингу, которым он увлекается больше десяти лет. Об этом он рассказал ТАСС.

"Соревноваться и кататься для удовольствия - совершенно разные вещи, - сказал Сычев. - Во время соревнований тебе надо за определенное количество времени сделать на оценки финты, маневры. Это стресс, и это непросто. Я насоревновался в футболе, поэтому сейчас просто хочу получать удовольствие - для меня это больше философия и образ жизни. Олимпийских амбиций у меня нет, буду помогать в развитии и становлении серфинга".

"Сейчас идет большая работа над созданием базы - необходимо, чтобы серфингом занимались дети, - добавил он. - Они должны постоянно тренироваться, впитывать культуру. Лучшие серферы живут на океане, для них это образ жизни, спортом он становится уже потом. У нас, конечно, условий маловато, но Камчатка - это мое место силы, там живут мои друзья из Snowave. Они создали детскую школу, работают круглый год - зимой продолжат подготовку в зале и в бассейне. Там дети развиваются очень хорошо, надо с них брать пример".

Сычеву 39 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, чемпионом России 2004 года. Футбольную карьеру он завершил в 2019 году. Еще до ее окончания он успел поработать инструктором по серфингу на Маврикии.

Первые олимпийские медали в серфинге были разыграны в 2021 году на Играх в Токио. Во время Олимпиады 2024 года в Париже соревнования по серфингу пройдут на Таити во Французской Полинезии.