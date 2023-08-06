В Министерстве спорта Белоруссии заявили, что рады победам всех атлетов на Играх стран СНГ

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Победы спортсменов всех сборных на II Играх стран СНГ радуют организаторов турнира. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Александр Дорохович.

"Для нас важно, чтобы каждый, кто приехал к нам, был счастлив. Пока мы видим счастливые лица, это главное. Что касается спортивных арен, больше всех наград и медалей у Российской Федерации, мы немного отстаем. Хорошо выступают команды Азербайджана, Узбекистана. Мы искренне рады не только своим победам, но и победам наших коллег", - сказал Дорохович.

"Все видели, какой был аншлаг на художественной гимнастике. Чтобы все могли увидеть эти интересные состязания, мы поставили экран на улице. Мы хотим, чтобы все увидели, как мы подготовились, и высказали свои пожелания. Наибольший интерес будут вызывать те виды спорта, где будут выступать взрослые спортсмены. Аншлаг был на пляжном футболе. Но наша задача, чтобы все 20 видов спорта пользовались бешеной популярностью, важна поддержка болельщиков, нам важно, чтобы ближайший резерв ее чувствовал", - добавил он.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов.