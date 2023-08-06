РУСАДА в июле отметило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Всего было зафиксировано 23 случая

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июле 2023 года зафиксировали 23 случая нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В июле было зафиксировано 23 нарушения правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница ТАСС.

В июне РУСАДА зафиксировало 8 подобных нарушений, в мае - 15, в апреле - 20, в марте - 11, за 12 месяцев 2022 года - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.