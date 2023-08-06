Футболист "Спартака" Умяров признался, что чувствует себя счастливым после восстановления

До нынешнего сезона футболист не выходил на поле с октября 2022 года

КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Наиль Умяров чувствует себя счастливым, проведя несколько матчей после долгого перерыва из-за травмы. Об этом Умяров рассказал ТАСС.

"Самое главное для меня - я сейчас хочу просто играть. Потому что то, что я пережил за эти восемь месяцев, очень тяжело на самом деле, - сказал Умяров. - Находясь просто на поле, ощущаешь себя самым счастливым человеком. Поэтому самое главное - играть, а там уже будем смотреть, что из этого получится".

"Сейчас ничего не беспокоит. Самое классное, что есть конкуренция, это очень круто. На каждой позиции у нас сейчас по два, три игрока. Это делает сильнее", - добавил Умяров.

13 марта в пресс-службе "Спартака" сообщили журналистам, что Умяров перенес операцию на пятой плюсневой кости и его восстановление займет около трех месяцев. Из-за травмы футболист до нынешнего сезона не выходил на поле с октября 2022 года. В текущем сезоне Умяров принял участие во всех четырех матчах "Спартака" во всех турнирах.

Умярову 23 года, он выступает за "Спартак" с января 2019 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка России в 2022 году.