Анфимов рассчитывает на увеличение количества участников на следующих Играх стран СНГ

Заместитель генерального секретаря СНГ считает, что нынешний соревнования в Белоруссии станут стимулом для других стран подать заявку на участие

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ в Белоруссии станут стимулом для расширения количества участников следующих соревнований, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане. Такое мнение журналистам высказал первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов в рамках заседания совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств СНГ.

"Игры стран СНГ в Минске, которые привлекли более 20 стран, являются своего рода стимулом, чтобы и другие страны приняли участие в следующих Играх. И Азербайджан покажет уже большее количество стран, которые будут участвовать в Играх", - сказал Анфимов. Он добавил, что это станет сигналом для других стран.

Касаясь вопроса санкций, Анфимов отметил, что Россия и Белоруссия подверглись беспрецедентному санкционному давлению. "То, что в Играх стран СНГ участвует более 20 стран, спортсмены приехали и из-за пределов СНГ, говорит о том, что эта изоляция не состоялась, блокада просто прорвана, пусть в спортивной отрасли, но это первая ласточка", - сказал Анфимов.

По его мнению, Игры стран СНГ доказали, что Белоруссия и Россия признаны международным сообществом как его полноправные члены. Первый замгенсекретаря СНГ при этом отметил, что во время подготовки к Играм в Белоруссии были опасения "по поводу того, не будет ли воспринято спортивным сообществом стран СНГ давление [со стороны Запада] как руководство к действию". "Но этого не случилось, страны прислали спортсменов", - сказал Анфимов.

Он также отметил, что Игры стран СНГ проводятся раз в два года, и, чтобы не было "этого вакуума между ними", целесообразно проводить какие-то соревнования по отдельным тематическим видам спорта.

На заседании совета, по его словам, будут рассмотрены текущие вопросы совместной деятельности в области физкультуры и спорта стран СНГ и проекты, которые планируются в перспективе.