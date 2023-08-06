Лучший бомбардир "Авангарда" в прошлом сезоне КХЛ Ткачев подписал новый контракт с клубом

Соглашение рассчитано на три года

ТАСС, 6 августа. Российский нападающий Владимир Ткачев подписал новый контракт с омским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на три года.

"Продление контракта Владимира Ткачева было для нас одной из приоритетных задач этого межсезонья, - сказал генеральный директор "Авангарда" Антон Курьянов. - Такой мастер, безусловно, усилит наше нападение, все мы помним прошлый сезон, по итогам которого Владимир набрал 73 очка, вел "Авангард" за собой, забивал красивые голы, делал красивые передачи и вообще дирижировал атакой команды. Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей. Отмечу, что для Ткачева вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков, поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона".

Ткачеву 27 лет, он был признан лучшим новичком сезона КХЛ в 2017 году, выступая за "Адмирал" из Владивостока. Также уроженец Омска играл в России за петербургский СКА и уфимский "Салават Юлаев". За "Авангард" игрок выступает с лета 2022 года, в прошлом сезоне нападающий стал вторым по результативности игроком регулярного чемпионата прошлого сезона, в 64 матчах набрав 59 очков (23 шайбы + 36 результативных передач). В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2021/22 он провел четыре матча за "Лос-Анджелес".

В прошлом сезоне "Авангард" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до финала конференции в пдей-офф.