Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге

Соревнования по шести видам спорта состоятся 15-20 ноября

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль школьного спорта среди государств - участников СНГ пройдет с 15 по 20 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в Минске сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

"Ожидаем участия в фестивале, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 20 ноября, около 400 школьников из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, - сообщил Морозов. - Соревнования пройдут по популярным у школьников видам спорта, это бадминтон, баскетбол 3x3, волейбол, мини-футбол, настольный теннис и шахматы".

Международный фестиваль школьного спорта среди стран СНГ проходит в разных регионах России с 2013 года. В прошлом году соревнования прошли в Уфе.