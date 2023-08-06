Первая Спартакиада стран СНГ для детей с ограниченными возможностями состоится в России

Соревнования по зимним видам спорта пройдут в 2024 году

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в России в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель министр спорта РФ Алексей Морозов.

Ранее советом глав правительств Содружества Независимых Государств было принято решение о проведении Спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, а также утверждено положение о Спартакиаде.

"Такие Спартакиады будут проходить с периодичностью один раз в четыре года, начиная с зимней Спартакиады в 2024 году и летней Спартакиады в 2026 году. Первая зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья состоится в 2024 году в России, летнюю Спартакиаду впервые предлагается провести в России в 2026 году".

В программу первой зимней Спартакиады 2024 года включены соревнования по спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования планируется провести по лыжным гонкам, биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, сноуборду, следж-хоккею. Предполагаемое количество участников - 185 человек от каждой страны-участницы.

"Проект регламента проведения зимней Спартакиады разрабатывается в настоящее время, - сообщил Морозов - Сейчас ведется работа по подготовке предложений по составу организационного комитета по подготовке и проведению Спартакиады, а также по определению места и сроков проведения соревнований. Что касается стран-участниц, то, принимая во внимание успешную практику проведения соревнований в открытом формате, Россия придерживается позиции открытости в отношении участников. При этом решение о приглашении спортивных делегаций государств, не являющихся участниками СНГ, будет приниматься советом".

Окончательное решение о месте и сроках проведения Спартакиад будет приниматься советом по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ.