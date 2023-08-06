Команда "Локомотив" стала победителем детского футбольного турнира "Локобол"

В зачете девочек первое место заняла команда "Чертаново"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московская команда "Локомотив" в серии пенальти обыграла "Минск" в финальном матче футбольного турнира "Локобол" среди мальчиков 2011 года рождения. Встреча прошла на "Сапсан-арене" в Москве.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти москвичи оказались сильнее со счетом 7:6. В матче за третье место саранская "Мордовия" обыграла сборную "Локобол-РЖД" - 2:1.

Сильнейшей в зачете девочек 2011 года рождения стала московская команда "Чертаново", со счетом 8:0 обыгравшая в финале "Лидер" из Санкт-Петербурга. В матче за бронзу "Торпедо" из Ижевска со счетом 3:0 победило красноярский "Рассвет".

Турнир детских футбольных команд "Локобол" проводится с 2007 года. Организаторами мероприятия являются РЖД, футбольный клуб "Локомотив" и Детская футбольная лига России. Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ-интернатов.