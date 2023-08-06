Статус спортивной столицы стран СНГ в 2026 году перейдет к Алма-Ате

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов отметил, что город неоднократно принимал крупные мировые и континентальные соревнования

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Казахстанский город Алма-Ата станет спортивной столицей стран СНГ в 2026 году. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

"На заседании совета единогласно приняли решение о присвоении звания "Спортивная столица СНГ" в 2025 году городу Гянджа в Азербайджане, а в 2026 году - городу Алма-Ата в Казахстане. В 2025 году Гянджа примет III Игры стран СНГ, город готовит большой праздник для спортсменов, поэтому вполне справедливо, что весь год Гянджа будет носить звание спортивной столицы содружества. А в 2026 году этот статус заслуженно перейдет к Алма-Ате, неоднократно принимавшей крупные спортивные соревнования мирового и континентального масштаба", - сказал Морозов.

Ранее в воскресенье заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева рассказала, что третьи Игры стран СНГ планируют провести в азербайджанском городе Гянджа.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов.

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