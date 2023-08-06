Матыцин назвал причиной недопуска атлетов конфликт госструктур и общественных организаций

Министр спорта РФ напомнил о недопустимости вмешательства государственных структур в спорт

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Государство должно определять свою политику, но не пытаться влиять на решение общественных организаций. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Через определенный промежуток времени Международный олимпийский комитет вернется к вопросу допуска российских и белорусских спортсменов, - сказал Матыцин. - На данный момент ряд европейских государств выступили против. Мы всегда заявляли - недопустимо вмешательство госструктур [в спорт]. У каждого государства может быть определенный взгляд, в том числе на спорт, но национальные олимпийские комитеты этих стран признают Олимпийскую хартию, страны, выступившие против [возвращения россиян и белорусов], являются членами ООН, которая определяет равенство прав всех, в том числе тех, кто участвует в соревнованиях. Здесь прямой конфликт госструктур и общественных организаций".

"Для каждого спортсмена участие в Олимпийских играх - это мечта. Спортсмены являются ролевыми моделями. Государство должно определять свою политику, но не пытаться влиять на решение общественных организаций. Как например сейчас это сделала Верховная рада, которая обратилась в МОК с требованием о дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой. Это недопустимо", - добавил министр спорта РФ.

28 марта исполком Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.