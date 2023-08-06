Свищев объяснил корыстью наказание украинских киберспортсменов за игру с россиянами

Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 из корыстных соображений, в организации просто позавидовали призовым, которые заработали спортсмены. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Под санкции попали Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков. Украинская федерация киберспорта наказала их за то, что они играли в одной команде с россиянами Ярославом Найденовым, Магомедом Халиловым и Денисом Сигитовым. В таком составе коллектив выступает на протяжении трех лет.

"Решение было принято от злости и безысходности, - сказал Свищев. - Люди просто завидуют большим гонорарам, которые получили спортсмены, причина вовсе не в том, что они выступали вместе с россиянами. Team Spirit - интернациональная команда, которая тренируется и базируется в Сербии, о чем все прекрасно знают. Поэтому просто их жаба душит, что ребята много зарабатывают. У этого только одно объяснение - корысть".

"Мы гордимся и радуемся за ребят, в том числе и за украинцев, потому что команда показывает, что спорт способен объединять людей. Одни руки не жмут и потом об этом кричат на всю планету, а другие сохраняют товарищеские отношения, оставаясь командой. Это пример для всего мира, как можно в эти сложные для наших стран времена находить возможность выступать вместе и побеждать", - добавил он.

В конце июля Team Spirit получила $5 млн призовых за победу на турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии. Team Spirit является победителем чемпионата мира по Dota 2 - The International 2021 года.

В июле на чемпионате мира по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась от обязательного рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после окончания поединка. Международная федерация фехтования сначала дисквалифицировала Харлан за нарушение правил, однако после вмешательства Международного олимпийского комитета отменила наказание и отменила правило об обязательном рукопожатии.