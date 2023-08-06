Чанов: бывший вратарь ЦСКА Мандрыкин был готов всегда прийти на помощь

О смерти экс-голкипера стало известно в воскресенье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бывший голкипер московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин был прекрасным человеком и всегда был готов прийти на помощь. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер вратарей армейцев Вячеслав Чанов.

В воскресенье пресс-служба ЦСКА сообщила о смерти Мандрыкина.

"Земля ему пухом. Вы знаете о его регалиях, он был кандидатом в сборную, первым вратарем ЦСКА. Всегда мог прийти на помощь, мог долго играть, но трагедия эта все перечеркнула, - сказал Чанов. - Мне Володя Габулов (бывший вратарь ЦСКА и "Динамо" - прим. ТАСС) тогда позвонил, рассказал об этом. Надо отдать должное ЦСКА, который поддержал его, за что клубу отдельное спасибо. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком".

Вместе с армейцами Мадрыкин четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы). В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться, 30 августа ему бы исполнилось 42 года.