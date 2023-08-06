Янчук: теннисистка Звонарева показала, что еще может одерживать большие победы

Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стала победительницей турнира в Вашингтоне в парном разряде

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне показала, что может одерживать большие победы. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд стала победительницей турнира в Вашингтоне в парном разряде.

"Это крупный успех Звонаревой. Сейчас она находится в ветеранском возрасте, она старше практически всех участниц турнира. У нее была пауза, но она вернулась и подтвердила высокий уровень. Выиграть турнир в Вашингтоне не так просто, это хороший крупный турнир, и Вера показывает, что еще может одерживать большие победы", - сказал Янчук.

Звонаревой 38 лет. Она является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Также в ее активе 12 побед на турнирах под эгидой WTA в личном разряде и столько же парном. Она дважды выходила в финал турниров Большого шлема (Уимблдон, 2010 год, Открытый чемпионат США, 2010). В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006, 2020), в смешанном - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004).