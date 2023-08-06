Конева показала лучший результат сезона в Европе в тройном прыжке

Спортсменка выполнила олимпийский норматив на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Екатерина Конева на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске выполнила олимпийский норматив в тройном прыжке.

Конева во второй попытке показала результат 14,79 м. Спортсменка превзошла олимпийский норматив, который составляет 14,55 м. Этот результат стал лучшим в Европе и четвертым в мире в текущем сезоне.

Ранее олимпийский норматив выполнили Елизавета Царева и Валерий Пронкин (метание молота), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Тимур Моргунов и Александр Соловьев (прыжки с шестом), Екатерина Ивонина и Ольга Вовк (бег на 3 000 метров с препятствиями).