6 августа, 12:02
Мировой футбол

Женская сборная США по футболу впервые не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира

AP Photo/ Scott Barbour
Футболистки сборной США София Смит и Линдси Хоран
© AP Photo/ Scott Barbour

В 1/8 финала американки уступили шведкам

ТАСС, 6 августа. Футболистки сборной США проиграли команде Швеции в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в австралийском Мельбурне.

Основное и дополнительное время игры завершились со счетом 0:0. В серии пенальти со счетом 5:4 победили шведки. В четвертьфинале команда Швеции встретится со сборной Японии.

Сборная США является самой успешной командой в истории женских чемпионатов мира. Американки четыре раза становились победителями турнира (1991, 1999, 2015, 2019). один раз завоевывали серебряные медали соревнований (2011) и трижды - бронзовые (1995, 2003, 2007). Сборная США впервые не смогла выйти в четвертьфинал мирового первенства.

Чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. 

Теги:
Мировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
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