Шубенков стал вторым на чемпионате России в беге на 110 м с барьерами

Победу одержал Анатолий Киселев

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 13,48 секунды. Победу одержал Анатолий Киселев (13,36 секунды), третий результат показал Константин Шабанов (13,62).

22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

Шубенкову 32 года. В его активе есть также две серебряные медали чемпионатов мира и одна бронзовая, а также две золотые и одна серебряная награда летних европейских первенств.