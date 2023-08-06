Шубенков рассказал, что надеялся на более высокий результат на первом старте после травмы

Спортсмен занял второе место на чемпионате России в беге на 110 м с барьерами

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассчитывал на своем первом старте после травмы ключицы показать более высокий результат. Об этом Шубенков сообщил журналистам.

В воскресенье чемпион мира 2015 года стал вторым в беге на 110 м с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Спортсмен преодолел дистанцию за 13,48 секунды. Победу одержал Анатолий Киселев (13,36 секунды), третий результат показал Константин Шабанов (13,62).

"Зашибись, - оценил свой результат в финале Шубенков. - Хотя я думал, что будет чуть-чуть побыстрее, в районе 13,45. После того как я сломал ключицу, две недели лежал и ничего не делал, потом две недели бегал кроссики, затем две недели поработал и неделю отдохнул. Теперь буду готовиться к финалу "Королевы спорта".

22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.