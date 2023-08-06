Шубенков рассказал, что опоздал на чемпионат России на сутки из-за новосибирских пробок

По словам спортсмена, он не смог вовремя сесть на самолет, поэтому ему пришлось лететь на турнир через Москву

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прибыл на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинск с опозданием на сутки по причине того, что не смог вовремя добраться до самолета в Новосибирске из-за сильных пробок. Об этом Шубенков рассказал журналистам.

"Новосибирск - это последнее место на земле теперь, где я хотел бы побывать, - сказал Шубенков. - Я пробирался через Новосибирск по этим чертовым пробкам и опоздал на самолет, поэтому пришлось в субботу лететь через Москву сюда, потому что не было билетов на поезд. Можно было, правда, сесть за руль автомобиля и ехать в Челябинск полторы тысячи километров. Или мотоцикла, кстати".

22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

"Титан не магнитится, поэтому не звенит во время прохода через рамку металлоискателя в аэропорту", - сказал спортсмен.

Шубенкову 32 года. Он является чемпионом мира 2015 года. В его активе также две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, два золота и одно серебро летних европейских первенств.