Прыгун в высоту Лысенко победил на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмен преодолел планку на высоте 2,33 метра

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске.

Спортсмен показал результат 2,33 метра. Второе место занял Илья Иванюк (2,23 м). Тройку лучших замкнул Матвей Тычинкин (2,23 м).

Лысенко 26 лет, на его счету золотая медаль зимнего чемпионата мира 2018 года и серебряная награда летнего чемпионата мира 2017 года. В июле спортсмен показал лучший результат в сезона в Европе, победив на открытом чемпионате Белоруссии по легкой атлетике (2,35 м).

Чемпионат России по легкой атлетике завершится 6 августа.