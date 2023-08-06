Тренер Шубенкова был уверен, что легкоатлет завоюет медаль на чемпионате России

Спортсмен занял второе место

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков не мог остаться без медали на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

Шубенков занял второе место в беге на 110 м с барьерами. 22 июня Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла. В конце того же месяца спортсмену была сделана операция, место перелома зафиксировали титановой пластиной.

"Был такой фильм давно, называется "Чудеса еще случаются", - отметил Клевцов. - Но, видимо, это не про сегодняшний день, поэтому - что есть, то есть. Сезон еще не окончен, еще будет финал "Королевы спорта" в Екатеринбурге, а дальше будем смотреть".

"Доволен ли я результатом сегодняшним? Ничего не буду говорить. Но мы не ездим на соревнования с предположением, что можем остаться без медалей. Поэтому я не позволял себе думать, что он останется без медали", - заключил тренер.

Шубенкову 32 года. В его активе также две серебряные медали чемпионатов мира и одна бронзовая, две золотые и одна серебряная награда летних европейских первенств.