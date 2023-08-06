ЦСКА планирует организовать минуту молчания в память о Мандрыкине перед матчем с "Факелом"

В воскресенье стало известно о смерти бывшего голкипера армейцев

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Матч второго тура Фонбет - Кубка России по футболу ЦСКА - "Факел" может начаться с минуты молчания в память о бывшем голкипере московского клуба Вениамине Мандрыкине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

В воскресенье пресс-служба московского клуба сообщила о смерти Мандрыкина в возрасте 41 года.

"Мы планируем начать матч с "Факелом" в Кубке России с минуты молчания в память о Вениамине Мандрыкине", - сообщили ТАСС в пресс-службе армейцев.

ЦСКА сыграет с воронежским клубом 9 августа в Москве.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. Помимо ЦСКА, Мандрыкин также выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Вместе с армейцами игрок четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.