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КХЛ

Хоккеисты "Спартака" победили московское "Динамо" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" со счетом 3:1 победил столичное "Динамо" в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Цыплаков (17-я минута), Александр Пашин (46, 60). У проигравших единственный гол забил Артем Ильенко (23).

"Спартак" одержал вторую победу по ходу нынешнего межсезонья. 4 августа красно-белые одолели подмосковный "Витязь" (2:0). Следующий матч "Спартак" проведет 12 августа против хабаровского "Амура".

"Динамо" провело третью игру в рамках подготовки к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги. 29 июля бело-голубые победили АКМ из Тульской области (5:0), а 30 июля обыграли пензенский "Дизель" (2:1 после буллитов). 

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