Прыгун в высоту Лысенко рассказал, что победил на чемпионате России с сильной болью в ноге

По словам спортсмена, у него болит ягодичная мышца толчковой ноги

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Боль в ноге не позволила прыгуну в высоту Данилу Лысенко установить лучший результат сезона в мире на чемпионате России в Челябинске. Об этом Лысенко сообщил ТАСС.

Лысенко победил на чемпионате России с результатом 2,33 метра, после чего отказался прыгать дальше.

"Сегодня у меня был не тот день, чтобы прыгать на уровне лучшего результата сезона в мире, - сказал Лысенко. - Мне пришлось тяжело, потому что я еще не отошел от чемпионата Белоруссии, который был в конце июля. У меня болит ягодичная мышца толчковой ноги, это происходит после каждого соревнования. И сегодня с самых первых прыжков боль вернулась, и с каждым последующим прыжком мышца забивается, и становится еще больней".

"Мне нужно больше времени, чтобы восстановиться. Но к финалу "Королевы спорта" в Екатеринбурге я настроен подготовиться по максимуму", - ответил Лысенко на вопрос, когда он сможет улучшить лучший результат сезона в мире, принадлежащий катарцу Мутазу Баршиму (2,36 метра).

Финал серии "Королева российского спорта" пройдет в Екатеринбурге с 17 по 19 августа.