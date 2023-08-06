Поздняков назвал некомпетентными людей, требующих пожизненно дисквалифицировать Смирнову

Ранее в Верховной раде Украины приняли проект обращения к Международному олимпийскому комитету и Международной федерации фехтования с требованием об отстранении российской саблистки

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Требование комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу Анну Смирнову говорит о некомпетентности людей, которые его выдвинули. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Любая политическая организация, к которым относится и Рада, может призывать к чему угодно. Никакой юрисдикции по отношению к автономной спортивной организации у нее нет. То, что подобные призывы возникают, показывает лишь некомпетентность и глупость людей, которые принимают это решение", - сказал Поздняков.

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) с требованием пожизненно дисквалифицировать Смирнову за якобы провокационные действия во время ее поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане.

27 июля Харлан в поединке 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию в Милане победила Смирнову, но была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку Смирновой. МОК выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами". FIE отменила наказание Харлан, она смогла принять участие в командных соревнованиях, а протест россиянки, которая выступала на турнире в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.