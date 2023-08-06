Поздняков не исключил участия в Играх стран СНГ звездных атлетов из других государств

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Участие в Играх стран СНГ в будущем могут принять звездные спортсмены из государств, не входящих в Содружество. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии.

"Самое важное - чтобы страны-участницы были конкурентоспособны, - сказал Поздняков. - В художественной гимнастике лидеры представлены в составах команд. Если в других видах спорта будет такая же высокая конкуренция между участвующими странами, это будет способствовать интересу к соревнованиям. Проект Игр стран СНГ развивается, не исключено, что к нему подключатся и другие звезды спорта, не только с территории Содружества Независимых Государств, но и из других стран, примкнувших к соревнованиям".

Также глава ОКР прокомментировал отсутствие фехтования в программе соревнований в Минске. "Фехтования не было и на Европейских играх в Минске. Организаторы выбирают виды спорта, в которых они наиболее конкурентоспособны. Я думаю, к решению организаторов выбрать те виды, которые представлены здесь, надо относиться с уважением", - добавил Поздняков.