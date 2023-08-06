Легкоатлет Лысенко рассказал, что после четырех лет дисквалификации научился ценить спорт

По словам чемпиона России, он хочет бороться с очередной высотой и ощущать радость победы

ЧЕЛЯБИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Чемпион России 2023 года в прыжках в высоту Данил Лысенко, вернувшийся в спорт год назад после четырехлетней дисквалификации, стал очень ценить то, что имеет возможность выступать и ощущать радость победы. Об этом Лысенко рассказал ТАСС.

Лысенко выиграл чемпионат России с результатом 2,33 метра. Это была 16-я победа подряд после возвращения в спорт после дисквалификации.

"Да, я знаю, что сегодня была моя шестнадцатая победа подряд, - заметил Лысенко. - Я считаю свои достижения. Как мне удается делать это? Я во время своей дисквалификации очень хорошо осознал то, что для меня нет ничего круче, чем прыгать, чем ощущать радость победы и бороться с очередной высотой".

"Сейчас я выхожу и делаю все, что умею. Я не думаю о том, что могу проиграть на следующем старте, хотя, конечно, волнуюсь всегда. Как сегодня, когда боялся не показать все, что могу, из-за недостаточного восстановления", - добавил чемпион России.

Лысенко заметил, что эта победная серия не была бы возможна без тренеров. "Я всегда помню и очень благодарен Николаю Михайловичу Ковальскому, ушедшему из жизни Евгению Петровичу Загорулько, и моим сегодняшним тренерам Виктории Юрьевне и Сергею Петровичу Клюгиным. Без них я бы не состоялся", - заключил Лысенко.

В активе Лысенко золото зимнего чемпионата мира 2018 года в Бирмингеме и серебро летнего мирового первенства - 2017 в Лондоне.