Непомнящий сыграл вничью во второй партии третьего раунда Кубка мира по шахматам

Российский шахматист и азербайджанец Рауф Мамедов определят победителя на тай-брейке

ТАСС, 6 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Рауфом Мамедовым во второй партии третьего раунда Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

В первой партии, которая прошла в субботу, шахматисты также не смогли выявить победителя. В понедельник спортсмены проведут тай-брейк для определения сильнейшего. В четвертом раунде россиянин или азербайджанец сыграет с победителем пары Богдан-Даньел Дяк (Румыния) - Нихал Сарин (Индия). Первая партия пройдет 9 августа.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).