Главный тренер "Динамо" сообщил о травме получившего российский паспорт хоккеиста Менелла

Игроку потребуется несколько недель на восстановление

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Хоккеисту московского хоккейного клуба "Динамо" Бреннану Менеллу потребуется несколько недель на восстановление после травмы. Об этом журналистам сообщил главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

27 июля Владимир Путин предоставил родившемуся в США Менеллу российское гражданство. 1 августа источник сообщил ТАСС, что хоккеист получил российский паспорт.

"Несколько недель ему понадобится на восстановление. Надеюсь, что успеет к началу сезона", - сказал Кудашов.

Главный тренер "Динамо" рассказал, что нападающий команды Максим Джиошвили перенес операцию на мениске. "По Джиошвили зависит от него и от физиологии. Операция стандартная. Никаких осложнений не должно быть", - отметил Кудашов.

В воскресенье "Динамо" в товарищеском матче проиграло московскому "Спартаку" со счетом 1:3. "Мы все матчи проводим сейчас под нагрузками, эти игры больше для тренеров, посмотреть куда двигаться дальше. Сейчас тот период времени, когда надо пробовать разные сочетания, у нас сейчас идет становление игры. Сезон длинный, и уже не надо к старту на 100% готовиться. Мы идем со стратегией, чтобы в сезон входить плавно", - заключил главный тренер "Динамо".

"Динамо" начнет регулярный чемпионат Фонбет - Континентальной хоккейной лиги 2 сентября домашним матчем с петербургским СКА.